الجيش الليبي: أحبطنا إنشاء قاعدة جوية تركية في مصراتة

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الضربة النوعية التي شنتها المقاتلات على مخزن للطائرات المسيرة في مطار مصراتة، أحبطت مخططًا لتحويله إلى قاعدة جوية تركية.

وأوضح المسماري في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية"، نشرتها على موقعها الإلكتروني، يوم الأحد، أن الضربة النوعية "منعت خطرًا كبيرًا جدًا على الدولة الليبية يتمثل في إنشاء قاعدة جوية تركية".

وذكر أن العملية العسكرية "الاستراتيجية" استغرقت شهرين للإعداد لها عبر الاستطلاع والمعلومات، حيث تبين أن هناك نوايا لتحويل مطار مصراتة إلى قاعدة جوية لاستيعاب الطائرات التركية المسيرة والعتاد القادم من تركيا.

كان المطار يستخدم أصلًا كمرفق تدريب لطلبة الكلية الجوية، لكن جرى تحويله لمطار مدني لخدمة سكان الغرب الليبي.

وبعد عام 2014، بدأت الميليشيات في تحويل المطار من مرفق مدني إلى مطار عسكري لتلقي شحنات السلاح من الخارج.

وقال المسماري إنه "بحسب الاتفاقيات الدولية، فإن أي منشأة تخرج من الاستخدام المدني إلى الاستخدام العسكري، فإن الحماية القانونية تسقط عنها".

يذكر أن المسماري أشار مرارًا وتكرارًا خلال الآونة الأخيرة، إلى دعم عسكري تركي وقطري يقدم إلى ميليشيات طرابلس المتطرفة، وغيرها من المدن الأخرى.

ويشن الجيش الوطني الليبي منذ شهر أبريل الماضي، هجومًا لتطهير طرابلس، مقر حكومة الوفاق، مما سماهم بـ"الميليشيات الإرهابية"، ومن جانبها، دفعت حكومة الوفاق، المدعومة دوليًا، بقوات للتصدي للهجوم.