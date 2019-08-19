صنداي تايمز: «الطفل المعجزة» في الموصل يواجه معركة جديدة للبقاء

طفلة في مخيم خازر - المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)

تناولت الصحف البريطانية الأحد عددا من القضايا بينها أنباء عن اتفاق سلام وشيك بعد محادثات بين الولايات المتحدة وطالبان ووثائق مسربة بشأن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

البداية من صحيفة صنداي تايمز، وتقرير للويز كاليغان من مخيم خازر في العراق بعنوان "الطفل المعجزة في الموصل يواجه معركة جديدة للبقاء".

وتقول الكاتبة إنه في خيمة زرقاء في الحر الخانق جلس طفل صغير بخمول بينما كانت أختاه تلهوان قربه. وتضيف أن اسمه سليمان وأن وجوده على قيد الحياة معجزة، فمنذ عامين خلال معركة استعادة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية كان عمره عدة أشهر وكان يعاني من سوء تغذية حاد، وكان جسده النحيل يبدو كجسد عجوز من شدة ذبوله. وآنذاك التقطت كلير توماس، مصورة التايمز، صورته بينما كانت أمه تحاول ان تجد من يسعفه وينقذه من الهلاك.

وتقول الكاتبة إن سليمان نجا على الرغم من ضعفه الشديد، حيث أسعفه طبيب اسمه مهند أكرم بعقاقير أنقذت حياته، وتم نقله إلى مخيم خازر للنازحين، على بعد 25 ميلا من الموصل. وبعد ذلك اتصل أكرم، الذي يقيم الآن في برمنغهام في بريطانيا، بالصحيفة بعد أن رأى صورة سليمان على صفحاتها.

وقال الطبيب للصحيفة "كانت حالته أصعب حالة عالجتها، ليس فقط لإصابته بسوء التغذية ولكن لرد فعل أمه، فقد كانت ترفض إطعامه".

وتقول الكاتبة إن سليمان قد يبدو الآن في وزن طبيعي ولكن كل الأمور الأخرى في حياته غارقة في اليأس. وفي الخيمة التي يوجد فيها تقول أمه إنها لا تعرف عمره بالضبط ولا المدة التي عولج فيها ولا الأدوية التي تلقاها. وتضيف أن عاملة رعاية كانت تاتي لإطعام سليمان يوميا حيث كانت أمه التي تعاني من الصدمة ترفض إطعامه.

وتقول الكاتبة إنه لا توجد معلومات عن والد سليمان، حيث قالت أمه للأطباء إنه كان أحد مسلحي تنظيم الدولة وقتل في معارك استعادة الموصل، ولكنها أخبرت مراسل للتايمز أن والده كان مندوب مبيعات للهواتف المحمولة قتل في غارة جوية.

وتقول الكاتبة إن جماعات حقوق إنسان تقول إن الكثير من أسر مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية لا يستطيعون العودة إلى ديارهم، وتقول منظمة العفو الدولية إنه وردت تقارير عن اعتداء حراس المخيمات على أرامل مسلحي التنظيم.

اتفاق وشيك مع طالبان



وننتقل إلى صحيفة الأوبزرفر وتقرير لإيما غراهام هاريسون بعنوان "ترامب يلمح إلى أن الولايات المتحدة تقترب من اتفاق مع طالبان".

وتقول الكاتبة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع مع مبعوثه للسلام في افغانستان وكبار مستشاريه الأمنيين لمناقشة التطورات في الجولة الأخيرة في المحادثات مع طالبان، مما أدى إلى تكهنات بأن اتفاقا ينهي أطول حروب الولايات المتحدة قد يكون وشيكا.

وتضيف أن الاجتماع ضم مبعوث ترامب للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد ووزير الخارجية مايك بومبيو ونائب الرئيس مايك بنس ومستشار الأمن القومي جون بولتون وقادة الجيش والاستخبارات المركزية.

وتقول إن محادثات بين طالبان والولايات المتحدة عُقدت في قطر عدة مرات هذا العام في مسعى للتوصل لاتفاق سلام، ويسمح الإطار العام الذي يجري مناقشته الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية مع تعهد طالبان بقطع صلاتها بتنظيم القاعدة، ومنع القاعدة وغيرها من الجماعات المسلحة من أن تنشط في المناطق التي تسيطر عليها طالبان.

وتقول الكاتبة إن مسودة الاتفاق المزمع لا تناقش عددا من القضايا الهامة، ومن بينها كيفية إدارة افغانستان بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وتقول الكاتبة إن الناشطات في مجال حقوق المرأة يشعرن بالقلق البالغ خوفا من أن تقضي طالبان على المكاسب التي حققوها في العشرين عاما الماضية أو أن يتم التنازل عنها مقابل السلام من قبل حكومة كابول الضعيفة. وتضيف أن طالبان تزعم أنها غيرت بعض سياساتها منذ أيام حكمها المتشدد، حين كانت تحظر تعليم المرأة أو عملها.

"نقص في الوقود والغذاء والأدوية"



وجاءت الصفحة الأولى في صحيفة صنداي تايمز بعنوان "تسريب الخطة السرية لمجلس الوزراء لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".

وتقول الصحيفة إنه وفقا لوثائق حكومية مسربة فإن بريطانيا قد تواجه نقصا في الوقود والغذاء والأدوية، وحالة من الفوضى في مطاراتها وموانيها وارتفاعا في تكاليف الرعاية الاجتماعية حال خروجها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وتقول الصحيفة إن الوثائق، التي توضح النتائج المرجحة للخروج دون اتفاق وليس أسوأ التوقعات عما يمكن حدوثه، تم تسريبها في الوقت الذي يبدو فيه خروج بريطانيا دون اتفاق أمرا مرجحا بصورة متزايدة.

وتقول الصحيفة إن التقرير المسرب أعده مجلس الوزراء، ويقدم نظرة على الخطة التي تعدها الحكومة لتجنب انهيار كارثي في البنية التحتية لبريطانيا حال الخروج دون اتفاق.