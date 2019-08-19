استمرار أعمال انقاذ اثنين من المستكشفين بعد محاصرتهما داخل كهف في بولندا

يحاول عمال الإنقاذ في بولندا، اليوم الاثنين، الوصول إلى اثنين من مستكشفي الكهوف الذين حوصرا داخل أحد الكهوف في جبال تاترا، بعد أن غمرت المياه طريق الخروج.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن رجل الانقاذ كرزيستوف دلوجوبولسكي، قوله صباح اليوم الاثنين، إن رجال الانقاذ لم يتمكنوا بعد من التواصل مع المفقودين الاثنين.

وقال إن انخفاض درجة حرارة الجسم هو الخطر الرئيسي الذي يواجهه المستكشفان.

وقد قام 26 فردا من رجال الإنقاذ من بولندا وسلوفاكيا، باستخدام كاميرا منظار، بالاضافة إلى متفجرات صغيرة لتوسيع أنفاق الكهف والسماح بنقل المفقودين على نقالات متخصصة في حال الضرورة.

وكان المستكشفان ذوا الخبرة، حوصرا أمس الأول السبت في "فيلكا سنيزنا"، أطول وأعمق كهف في جبال تاترا، بعدما تجمعت المياه في أحد الممرات، ما أدى إلى قطع طريق الخروج.

وقد تمكن 4 آخرون من الخروج من الكهف وقاموا بإبلاغ السلطات.