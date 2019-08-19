الصيدلة بالصحة: توفير 4 ملايين عبوة من «سينتوسينون» لمنع النزيف بعد الولادة لمليون سيدة سنوياً

كشف تقارير الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، عن توفير "سينتوسينون"، أحد المستحضرات علاج نزيف ما بعد الولادة فى الصيدليات الحكومية والعامة وجميع مستشفيات الجمهورية، خاصة التى تطبق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة النصف الثانى من شهر سبتمبر المقبل.

وقالت الإدارة المركزية للصيدلة بالصحة، إن دواء سينتوسينون هو أمبول هرمون داخلى منشط للرحم، يسبب انقباضات متتالية فى الرحم مشابهة لتلك التى تحدث فى الولادات الطبيعية لتحفيز الولادة أو عندما تكون تقلصات الرحم ضعيفة للغاية أثناء الولادة، فضلا عن قدرته فى منع النزيف بعد الولادة.

وأضافت أن الدواء يوجد تركيزين صيدليين الأول بتركيزات مختلفة علبة بها 5 أمبولات بسعر 21 جنيه، والثانى بها 5 أمبولات بسعر 31 جنيه.

وحذرت منشورات الإدارة المركزية للصيدلة بالصحة من وجود عبوات مغشوشة من مستحضر سينتوسينون تباع فى السوق السوداء، حيث إن هذا الدواء هرمونى يستخدم فى الحالات الحرجة للحوامل بعد الولادة لحمايتهم من النزيف وهو ما يتطلب عدم التعامل مع أي عبوات مجهولة المصدر، مشيرة إلى أن عدد السيدات الحوامل اللاتي يعانين من نزيف الدم بعد الولادة يتعدون المليون حالة سنوياً.

وقالت ألفت غراب رئيس مجموعة أكديما الدوائية التابعة لوزارة الصحة، إن المستحضر الجديد يمثل أهمية كبرى للسيدات الحوامل، خاصة أنه ليس له مثائل متوفرة فى السوق، مشيرة إلى أن هناك تعاون كبير مع قيادات وزارة الصحة ونائب الوزير لشئون الصيدلة لتوفير المستحضرات الحيوية التى بها نقص فى السوق المحلى بأسعار فى مناسبة.

وأشار الدكتور محمد خطاب رئيس الشركة التابعة لوزارة الصحة - التى ستوفر العقار- إلى أن السوق يحتاج إلى توفير المستحضر فى ظل احتياج المرضى له، وهو ما دفعنا بالتعاون مع وزارة الصحة وقطاع الصيدلة إلى وضع خطة لتوفير المستحضر بالسوق حرصا على المرضى.

ولفت إلى توفير خط إنتاج لتوفير ما يقرب من 3 ملايين عبوة بتركيز 10 وحدات دولية ومليون عبوة من تركيز 5 وحدات دولية؛ ليصبح إجمالى ما سيتم ضخه بالسوق 4 ملايين عبوة كدفعة أولى وهو ما يحقق الاكتفاء الكامل لأكثر من مليون سيدة سنوياً يتعرض لنزيف الدم بعد الولادة.