الحكم الأربعاء بشأن طلب الاستئناف في قضية الكاردينال الأسترالي بيل

من الممكن أن يتم إطلاق سراح الكاردينال الأسترالي جورج بيل، من السجن، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات لإدانته بالاعتداء الجنسي على أطفال، بعد غد الأربعاء إذا نجحت محاولته للطعن في الحكم.

وسوف تصدر محكمة الاستئناف في ملبورن حكمها في 21 أغسطس، وبناء على الحكم الذي تصدره هيئة من ثلاثة قضاة، فإنه إما أن يغادر بيل السجن على الفور في حالة الموافقة على إعادة المحاكمة أو تتم إعادته إلى السجن في ملبورن.

وأدين وزير مالية الفاتيكان السابق، والذي كان ذات يوم مستشارا مقربا للبابا فرنسيس الأول، في ديسمبر الماضي بتهمة الاعتداء الجنسي على اثنين من صبية الجوقة في كاتدرائية ملبورن في منتصف تسعينيات القرن العشرين. ومع ذلك يصر الكاردينال -78 عاما- على أنه برئ.

وفي جلسة استمرت ليومين في يونيو الماضي، تم النظر في طلب بيل للحصول على إذن للاستئناف وفي الطعن نفسه، وذلك بشكل متزامن أمام ثلاثة قضاة قرروا إرجاء حكمهم إلى وقت لاحق.

وبعد مرور 11 أسبوعا على ذلك، تعلن رئيسة المحكمة العليا آن فيرجسون الحكم، مع بث الإجراءات مباشرة عبر موقع المحكمة على الإنترنت الساعة 09:30 صباح الأربعاء "23:30 الثلاثاء بتوقيت جرينتش".