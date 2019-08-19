نائب أردني: أوصينا بطرد السفير الإسرائيلي ردا على اعتداءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

قال عضو لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، النائب سعود أبو محفوظ، إن المجلس قد عقد اليوم جلسة طارئة، قدم فيها مجموعة كبيرة من النواب توصيات تختص بسحب السفير الأردني وطرد السفير الإسرائيلي في عمان، عقب الانتهاكات التي قامت بها سلطات الاحتلال بحق المسجد الأقصى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "تن"، مساء اليوم الاثنين، أنه "لا يختلف أردنيان حول أولوية الأقصى وأحقيتنا فيه، ومجلس النواب الأردني ضاق ذرعًا بتوالي الاعتداءات على المسجد".

وتابع: "الأقصى ليس مبنى تاريخيًا، هو قضية لها أولوية وشخصية والأمة كلها بمجموعها خلف الأردن وتتطلع إلى المسجد الأقصى باعتبارها القبلة الأولى ولن تقبل أن تمس عقائدها بهذا الامتهان، ومجلس النواب الأردني لديه إجماع كامل حول قضية المسجد الأقصى".

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، السفير الإسرائيلي، لإبلاغه باحتجاج الأردن ورفضه وإدانته للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

واقتحم عشرات المستوطنين، أمس الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 79 مستوطنا و45 عنصرا من مخابرات الاحتلال نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى قبل خروجهم من جهة باب السلسلة.

و حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من إقدام اليمين الحاكم في إسرائيل، على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ضد المسجد الأقصى المبارك وفرض التقسيم المكاني.