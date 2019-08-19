كوريا الشمالية تطرح برامج سياحية لجذب السياح الأوروبيين

أعلنت وكالة جوسون للسفريات التي تديرها الحكومة الكورية الشمالية اليوم الاثنين، أن بيونج يانج طرحت سلسلة من البرامج السياحية لجذب مزيد من السياح الأجانب وخاصة من أوروبا، في محاولة لكسب العملات الأجنبية.

وذكرت وكالة جوسون - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أنها تعتزم تنفيذ البرنامج السياحي "جبل بيك دو - جبل تشيل بو" الذي يشمل التنقل بطائرة خاصة بالتعاون مع وكالات سفر من دول مختلفة.

ويشمل البرنامج زيارة بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية والوجهات السياحية الرئيسية في المناطق الإقليمية بما في ذلك جبلي "بيك دو" و"تشيل بو" الشهيرين.

كانت كوريا الشمالية قد أطلقت العديد من البرامج السياحية بالتعاون مع وكالات السفر الصينية، غير أنها تعتزم توسيع التعاون مع وكالات السفر الأوروبية، حيث تهدف هذه الخطوة لتنويع الأسواق السياحية بدلا من التركيز على الصين.