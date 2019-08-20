حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم الاثنين مواقع جديدة في مديرية حرض بمحافظة حجة، شمالي غرب البلاد.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصدر عسكري قوله، إن الجيش اليمني تمكن من تحرير منطقة كرس اليماني في قلب مديرية حرض، فيما أسفرت المعارك عن مقتل 13 عنصراً من ميليشيات الحوثي إلى جانب عدد من الجرحى.

وأضاف المصدر أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات مواقع وتحصينات لميليشيات الحوثي في المواقع المحيطة بالكرس، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

وأكد المصدر، وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن المعارك لا تزال مستمرة، وسط تقدم قوات الجيش.