 وزير الطاقة السعودي يفتتح الاجتماع 21 للجنة مراقبة خفض الانتاج فى أوبك بلس - بوابة الشروق
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وزير الطاقة السعودي يفتتح الاجتماع 21 للجنة مراقبة خفض الانتاج فى أوبك بلس

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 8:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 8:38 م

افتتح الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، مساء اليوم الأربعاء، الاجتماع 21 للجنة الوزارية المعنية بمراقبة خفض الانتاج فى تحالف "أوبك +".

وشارك فى افتتاح الاجتماع وزراء الطاقة والنفط فى 23 دولة من دول أوبك والحلفاء من خارج المنظمة وعقد عبر تقنية الفيديو، كما شارك الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو.

وأثنى الأمير عبد العزيز بن سلمان فى كلمته الافتتاحية اليوم على وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك والذي شارك فى الاجتماع من منزله بسبب إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى استمرار التنسيق السعودي الروسي فى مواجهة التحديات التى يواجهها سوق النفط بسبب الجائحة.

وأشار الوزير إلى وجود مؤشرات على تعافي الطلب العالمي على النفط الخام وعلى استعادة التوازن فى السوق رغم الاصابات الجديدة المتسارعة بالوباء فى كل العالم.

من جانبه .. شكر وزير الطاقة الروسي الدول الأعضاء فى "أوبك +" على تمنياتهم له بالشفاء، مشيرا إلى استمرار التعاون والتنسيق مع السعودية للتغلب على ظروف الصناعة العالمية الصعبة.

من ناحيته ...أثنى عبد المجيد عطار وزير الطاقة الجزائري ورئيس مؤتمر عام أوبك على تعاون المنتجين فى ظل الظروف الراهنة ورغبتهم القوية فى استعادة الاستقرار والازدهار إلى صناعة النفط العالمية.

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