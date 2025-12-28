• فرق من ليبيا وفرنسا أجرت أمس السبت عمليات فحص ميداني في موقع الحادث بالتعاون مع السلطات التركية



أنهت تركيا، الأحد، أعمال رفع حطام الطائرة الخاصة التي تحطمت في منطقة هايمانا قرب أنقرة، بينما كانت تقل وفدا عسكريا ليبيا برئاسة رئيس الأركان محمد علي الحداد.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن فرقا من ليبيا وفرنسا أجرت أمس السبت عمليات فحص ميداني في موقع الحادث بالتعاون مع السلطات التركية.

وبعد انتهاء الفحوصات في الموقع، بدأت عملية إزالة الحطام، حيث تم تحميل أجزاء الطائرة على شاحنات باستخدام آليات ثقيلة ومن ثم نقلها من الموقع.

والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد ومرافقيه الأربعة.

وأوضح يرلي قايا، أن عناصر الدرك تمكنوا من الوصول إلى حطام الطائرة قرب أنقرة، إثر سقوطها بعد إقلاعها مساء الثلاثاء، من مطار "أسن بوغا" في أنقرة، نحو العاصمة الليبية طرابلس.

والسبت، وصلت إلى مطار طرابلس الدولي، جثامين ضحايا الطائرة الليبية المنكوبة، حيث أقيمت مراسم تأبين بمشاركة رسمية وشعبية واسعة.