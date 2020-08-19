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الحركة الاحتجاجية في مالي: اعتقال الرئيس ليس انقلابا عسكري

الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا
الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا
رويترز
نشر في: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 2:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 2:57 ص

ذكر تحالف يقف وراء احتجاجات حاشدة في مالي للمطالبة باستقالة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، إن اعتقال كيتا من جانب جنود متمردين ”ليس انقلابا عسكريا وإنما انتفاضة شعبية“.

وقال نوهوم توجو المتحدث باسم تحالف (إم5-آر.إف.بي) لرويترز ”آي.بي.كيه لم يرغب في الاستماع إلى شعبه. بل إننا اقترحنا بديلا لكنه رد بالقتل“ مشيرا إلى كيتا بالأحرف الأولى من اسمه.

من جهة أخرى قال صحفي في قناة التلفزيون الرسمية في مالي (أو.آر.تي.إم) إن بث القناة على الإنترنت توفف يوم الثلاثاء بعد أن قام جنود متمردون باعتقال الرئيس ورئيس الوزراء بوبو سيسي.

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