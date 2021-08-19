 المتحدث باسم البنتاجون: الجيش الأمريكي بمقدوره إجلاء ما يصل إلى 9 آلاف شخص يوميا من أفغانستان - بوابة الشروق
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المتحدث باسم البنتاجون: الجيش الأمريكي بمقدوره إجلاء ما يصل إلى 9 آلاف شخص يوميا من أفغانستان

أ ش أ
نشر في: الخميس 19 أغسطس 2021 - 5:59 م | آخر تحديث: الخميس 19 أغسطس 2021 - 5:59 م

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي، اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي بمقدوره إجلاء ما يتراوح بين 5 - 9 آلاف شخص يوميا من أفغانستان.

وأضاف كيربي - خلال مؤتمر صحفي ونقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية - "يجري عمليات استطلاعية جوية فوق سماء كابول لضمان الأمن"، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام مقاتلات من طراز "إف-18" من أجل ضمان رد سريع في حال مواجهة تهديدات.

وأوضح كيربي أنه يجب إجراء مشاورات مستمرة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان للتأكيد على إعادة الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم من أفغانستان.

 

 

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