المتحدث باسم البنتاجون: الجيش الأمريكي بمقدوره إجلاء ما يصل إلى 9 آلاف شخص يوميا من أفغانستان

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي، اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي بمقدوره إجلاء ما يتراوح بين 5 - 9 آلاف شخص يوميا من أفغانستان.



وأضاف كيربي - خلال مؤتمر صحفي ونقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية - "يجري عمليات استطلاعية جوية فوق سماء كابول لضمان الأمن"، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام مقاتلات من طراز "إف-18" من أجل ضمان رد سريع في حال مواجهة تهديدات.



وأوضح كيربي أنه يجب إجراء مشاورات مستمرة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان للتأكيد على إعادة الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم من أفغانستان.