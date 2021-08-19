القبض على مسجل خطر بحوزته 6 أسلحة نارية ومخدرات في الدقهلية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على مسجل خطر بحوزة 6 قطع أسلحة نارية وكميات مواد مخدرة بالدقهلية.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدارت والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإشراف اللواء معتز توفيق مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إتجار شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية - في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر بدون ترخيص.

وبتقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته "بندقية آلية، و3 بنادق خرطوش، و2 فرد خرطوش، وطلقات مختلفة الأعيرة، و12 طربة لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.