تواصل الفنادق والمنتجعات السياحية في البحر الأحمر وخاصة مدينة الغردقة في استقبال السائحين الأجانب والمصريين، حيث تشهد الحركة السياحية في المحافظة حالة من الانتعاش خلال صيف 2021، خاصة بعد قرار عودة السياحة الروسية، واحتلت مدينة الغردقة أكبر مدنها السياحية، المرتبة الأولى بين المدن السياحة في مصر.

وأكد مدير مكتب تنشيط السياحة بالبحر الأحمر أحمد مصطفى، ارتفاع نسبة الإشغال السياحي منذ بدايته موسم الصيف، وحتى الآن بالفنادق والمنتجعات السياحية في مدن الغردقة، ومرسى علم، بنسبة 25% عن العام الماضي.

وأشار إلى وصول نسب الإشغال في عدد من فنادق الجونة وخليج مكادي، وسهل حشيش، إلى نسبة 70%،‏ تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

وشهدت الفنادق السياحية بالغردقة في تنفيذ العديد من المهرجانات لإسعاد النزلاء، وكان آخرها مهرجان العنب باستخدام كميات كبيرة تبلغ نحو 2 طن من جميع أنواع العنب الأخضر والأحمر، وذلك على الشواطئ بمنطقة الأحياء، شمال مدينة الغردقة، بمشاركة السائحين الأجانب.

ولاقى ذلك قبول وإعجاب السائحين من المصريين والأجانب من جنسيات أجنبية مختلفة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا وبولندا، واوكرانيا والتشكيك وروسيا والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة وهي أحد أساليب الدعايا السياحية غير المباشرة.

وقال سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن الفنادق دائما تحرص على خلق جو ترفيهي لتنشيط وجذب السياحة، حيث تم إعداد مهرجان العنب باستخدام كميات كبيرة من العنب تبلغ 2 طن بجميع أنواعه، وذلك بمشاركة السائحين الأجانب من نزلاء الفنادق السياحية من جميع الجنسيات الأجنبية من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا وبولندا واوكرانيا والتشكيك وروسيا.

وقال محمد فاروق، شيف بأحد الفنادق السياحية المشاركة في المهرجان، إن مهرجانات الفواكه يتم إعدادها بصفة أسبوعية، ويتم اختيارها على حسب فاكهة الموسم، ويتم استخدامه في تزيين التورتة وعمل عصير العنب وعمل الحلويات، حيث تم استخدام لأنه من فاكهة الصيف وله فوائد عديدة فهو يمد الجسم بالطاقة وتقليل الإجهاد ويعمل على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

كما يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية.