السعودية تسجل 10 حالات وفاة و499 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 10 حالات وفاة و499 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 540743 حالة.

وتم تسجيل 877 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 526436 حالة (نحو 97% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل عشر حالات وفاة جديدة لمصابين بكورونا، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8449 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 5858 حالة، منها 1234 حالة حرجة.

وارتفع عدد جرعات اللقاح المعطاة إلى نحو 33 مليون جرعة.