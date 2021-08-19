صحة أسيوط: تلقي لقاح كورونا سيكون شرطا إلزاميا لحضور الموظفين

صرح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، بأن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، سيكون شرطا إلزاميا لحضور موظفي وموظفات جميع القطاعات، وهذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المتخذة من مختلف قطاعات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية؛ حرصا على سلامة العاملين والمراجعين، والعمل في بيئة صحية آمنة.

وأضاف أن التطعيم حاليا إجباري من أجل العمل لفئات محددة، وهم العاملون في الفنادق والعيادات والصيدليات ومواقف السيارات والمطارات، أي بالأماكن التي يحتك بها الفرد مع السياح، مع فرض إجراءات احترازية ووقائية قوية ومتعددة.

وتابع أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم فرض التطعيم على جميع الفئات، من أجل توفير مزيد من الحماية لهم، ومنحهم حماية مزدوجة من المرض، وتجنبا لانتشار الفيروس بين المواطنين، مشيرا إلى أنه في كل فترة يتم الحصول بها على كميات أكبر من اللقاحات، يتم السماح للمزيد من المواطنين للتطعيم.

وأضاف زين أن القرار بهدف الحفاظ على صحة المواطن والموظف والأجهزة التنفيذية والحكومية المختلفة، في ظل حرص الدولة على توفير اللقاح جانا لجميع المواطنين لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وتابع أن مراكز التطعيم شهدت إقبالاً كثيفًا الأيام الماضية من المواطنين والراغبين في السفر لتلقي اللقاح، مشيدًا بحرص المواطنين على الإقبال بمراكز التطعيمات لتلقي اللقاح، تزامنًا مع استقبال مصر شحنات من لقاحات فيروس كورونا المختلفة، لافتًا إلى بداية العمل بمراكز السفر في مراكز التطعيم الدولية الثلاثة.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى توافر تطعيم جونسون واسترازينكا الإنجليزي والعمل بشهادات "QUR" المعتمدة للسفر وذلك في إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر، لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتابع أنه تتوافر التطعيمات الخاصة بمراكز لتطعيم الموجودة في جميع الإدارات بكميات كافية، مؤكدًا توفير 250 فرقة متنقلة لتطعيم المواطنين في المصالح الحكومية والخاصة بالإضافة إلى 13 مركز ثابت و3 مراكز تطعيم دولي.

وأكد إقامة قوافل وشوادر في الميادين والمواقف لتطعيم المواطنين، ومشاركة الرائدات الريفيات لحث السيدات والأسر بقرى ونجوع أسيوط للحصول على المصل.

وشدد على اتخاذ إجراءات تجاه المتخلفين عن التطعيم ممن يقدمون الخدمة للجمهور في مختلف المصالح الحكومية والخاصة.

ومن جانبه، ناشد زين، جموع المواطنين التسجيل والذهاب لمراكز التطعيم على الفور، داعيًا الأجهزة المعنية ونواب مجلسي الشيوخ والنواب والجمعيات الأهلية والاحزاب الوطنية وجميع الهيئات الحكومية ودور العبادة لحث المواطنين بالإسراع في التطعيم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن مديرية الصحة سوف تقوم بعمل حملات وفرق متنقلة على جميع المستويات بجميع الأماكن لزيادة معدل التطعيم لتصل إلى تطعيم جميع المواطنين لتظل بلدنا مصر أمنة ولها القدرة على مواجهة هذا الوباء.

وأوضح زين، بدء نشر فرق التواصل المجتمعي بمراكز التطعيمات وفقًا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان؛ لتنظيم توافد المواطنين على مراكز اللقاح تيسيرًا عليهم، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أهمها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة حرصًا على صحتهم وسلامتهم.