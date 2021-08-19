مكافحة الإدمان: تدريب وتأهيل 5 آلاف متعافي على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل

يواصل المتعافون من الإدمان، العمل على تصميم وتنفيذ جميع أعمال أثاث الموبيليا لمركز جديد لعلاج الإدمان، ضمن المبادرة التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والتي تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة التابعة للصندوق.

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ونجح المتعافون من تعاطى المخدرات، داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تصميم كل أعمال الموبيليا والنجارة لتأثيث مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان المقرر افتتاحه قريبا بمحافظة قنا‪.‬

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي باستمرار تنفيذ برامج لتأهيل المتعافين من الإدمان وتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل بورش التدريب داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان، مونها حرف مهنية مثل "أعمال النجارة، الخياطة، أثاث الموبيليا،الحدادة"، كذلك التدريب على صيانة أجهزة التكييف والمحمول والأجهزة الإلكترونية من خلال فنيين متخصصين.

كما وجهت القباج، باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى.

‫من جهته، أشار عمرو عثمان ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى تدريب وتأهيل ما يقرب من 5 آلاف متعافي على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل خلال الفترة الماضية، موضحا أن لأول مرة يقوم المتعافين من الإدمان بتصميم وتنفيذ جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لجميع مراكز علاج الإدمان الجديدة، مثلما يحدث حاليا للمركز الجديد المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر المقبل بمحافظة قنا.