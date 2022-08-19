تستضيف القاعة الكبرى في مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، يوم الاثنين، المقبل العرض المسرحي"سالب واحد".

وقال مخرج العرض عبد الله صابر، في تصريحات صحفية مساء اليوم/الخميس/، إن "سالب واحد" من العروض المسرحية الشبابية الهادفة وحظى بالمشاركة في عدد من الفعاليات الهامة أبرزها فعاليات منتدى شباب العالم الأخير، الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ، وهو من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، ويناقش العرض في إطار فني وإنساني مشكلات ذوي الهمم وكيفية تعامل الأهل وتقبلهم لهؤلاء الأطفال.

وأوضح أن العرض حصل من خلال مشاركته في المهرجانات حتى الآن على 25 جائزة في عناصر العمل، وكان له مشاركة متميزة في الدورة الـ 14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، وفازت بطلة العرض يارا المليجي بجائزة أفضل ممثلة دور ثان "نساء".

كما شارك العرض مؤخراً ضمن خمسين ليلة مسرح بمهرجان /المسرح للجماهير/ برئاسة الفنان أشرف زكي، وشارك في الدورة السابعة من مهرجان /الحرية المسرحي/ بمدينة الإسكندرية، وحصل على 6 جوائز متنوعة في عناصر العمل، وشارك أيضا في مهرجان /صحار/ بسلطنة عمان.

و"سالب واحد" تمثيل وبطولة أحمد عباس، ويارا المليجي، ومصطفى رشدي، وسالي سعيد، وعبد الرحمن محسن، وحسام حافظ، وتأليف موسيقي وألحان وغناء أحمد حسني، ومصمم استعراضات مي رزيق، وتأليف محمد عادل، وإخراج عبدالله صابر.