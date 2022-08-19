استمرار تسجيل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

سجلت كينيا 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 338 ألفًا و 22 حالة والوفيات إلى 5673 حالة وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 5 آلاف و206 إصابات جديدة و6 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليونين و 236 ألفا و301 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 16 ألف حالة و 509 وفيات.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 85 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و109 آلاف و 837 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 499 إصابة وصفر وفيات حيث بلغت حصيلة الإصابات 807 آلاف و 516 إصابة والوفيات إلى 9784 حالة.

وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 73 ألفا و710 إصابة جديدة و73 حالة وفاة خلال الاسبوع الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و654 ألفا و737 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و28 حالة وفاة.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 19 ألفا و643 حالة إصابة و62 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت سلطات الصحة الفرنسية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 153 ألفا و501 شخص عقب تسجيل 74 وفاة جديدة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 34 مليونًا و319 ألفا و922 حالة إصابة عقب تسجيل 20 ألفًا و 236 إصابة جديدة.

وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 246 حالة إصابة، ولم تسجل أي وفيات، ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 994 ألفا و859 حالة، وتبلغ الوفيات 11 ألفا و990 حالة.