إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 10 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وعربة كارو في طريق شنبارة – بني قريش، بدائرة مركز شرطة الزقازيق في محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وعربة كارو على طريق شنبارة – بني قريش، بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة الزقازيق إلى موقع الحادث بعد وقوعه، وجرى الدفع بعربات الإسعاف وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.