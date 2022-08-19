الجزائر تعلق جميع الفعاليات الفنية تضامنا مع أسر الضحايا والمصابين في الحرائق

أعلنت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية تعليق وتأجيل جميع الفعاليات الفنية إلى وقت لاحق؛ تضامنا مع أسر الضحايا و المصابين جراء حرائق الغابات المندلعة في عدد من الولايات بشرقي الجزائر.

وأوضحت وزارة الثقافة - في بيان اليوم الخميس، أنه على إثر الفاجعة الكبيرة، التي تسببت فيها الحرائق المندلعة في عدد من الولايات الجزائرية، و التي خلفت العديد من الضحايا والمصابين، قررت وزيرة الثقافة، صورية مولوجي، تعليق وتأجيل كل الفعاليات الفنية إلى وقت لاحق، تضامنا مع أسر الضحايا و المصابين.

كانت الجزائر قد شهدت، خلال ال 24 ساعة الأخيرة، ١١٨ حريقا على مستوى ٢١ ولاية من شرقي البلاد، أبرزها ولايات الطارف، سوق أهراس,، وسطيف, وقالمة، وسكيكدة.

وبحسب الحصيلة الأخيرة الرسمية الصادرة من الحماية المدنية الجزائرية، أسفرت هذه الحرائق عن وفاة ٣٧ شخصا، وإصابة ١٨٣ آخرين.



