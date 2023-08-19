نصر الله ومساعد وزير خارجية إيران يبحثان التطورات في لبنان والمنطقة

استقبل الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، مساعد وزير خارجية إيران مهدي شوشتري، بحضور السفير الإيراني في بيروت السيد مجتبى أماني.



وذكرت الدائرة الإعلامية في "حزب الله"، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم السبت، أنه "تم عرض آخر المستجدات والتطورات في لبنان والمنطقة والاتصالات السياسية الجارية إقليميًا".



وكان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان استقبل في جدة، أمس الجمعة، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه "جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".



وكان وزير الخارجية الإيراني وصل أول أمس الخميس، إلى الرياض في زيارة رسمية هي الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل سنوات.