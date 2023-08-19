تصدر حفل الفنانة أنغام الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان "العالم علمين" تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع متابعة الملايين من جمهورها بمصر ومختلف الدول العربية للحفل عبر البث المباشر لفضائية الحياة.

وبدأ الحفل بمقدمة للإعلامية جاسمين طه، التي وصفت أنغام بأنها "جوهرة الموسيقى العربية، وامتدادا طبيعيا وحقيقيا لعمالقة الطرب بمصر والعالم العربي، وأن أجمل وأصدق لقب لقبت به هو صوت مصر"، وذكرت الجمهور بتتر المقدمة لمسلسل "العائلة" للراحلين محمود مرسي، وعبدالمنعم مدبولي، الذي تغنت فيه أنغام في حب مصر بمرحلة الطفولة، من كلمات الشاعر سيد حجاب والموسيقار عمار الشريعي.

وبمجرد صعود أنغام على خشبة المسرح بجوار فقرتها الموسيقية، بقيادة المايسترو هاني فرحات، تعالت هتافات الترحيب والتصفيق الحار.

وظهرت أنغام بفستان من تصميم توني ورد، وأطربت الجمهور بوصلة من 27 أغنية من مشوارها الفني، تخللها العديد من هتافات منها "بص شوف أنغام بتعمل إيه".

وافتتحت أنغام وصلتها بمهرجان العالم علمين بـ"نفضل نرقص"، ثم قدمت "حالة خاصة جدا"، بعدها حرصت على تهنئة مصر ونفسها بالعلمين الجديدة، واصفة إياها بأنها "أحب الأماكن لها"، ثم استكلمت بـ"أساميك الكتيرة، خليني شوية معاك، بين البينين، هتشتاقوا، اتجاه واحد، ولا دبلت، سيبك أنت، "ده اللي عندي" وغيرها، وتزايد حماس الجمهور الخليجي بالحفل مع أغنية "لا تهجي".

وقدمت أغنية "أكتبلك تعهد" مرتين تلبية لرغبات الجمهور، وتساقطت دموعها خلال غنائها وسط المزيد من هتافات الإعجاب والتصفيق الحار، واختتمت بـ"ياريتك فاهمني".

خلال الحفل تعاطفت أنغام مع فئة الجمهور الوقوف؛ نظرا لبعدهم عن المسرح وتواجدهم بالصفوف الأخيرة قائلة: "أنا عايزة أنزلكم"، حيث تم تصميم المكان ليناسب أجواء التصوير التلفزيوني المباشر، وتم تعويض ذلك بشاشات عرض عملاقة.