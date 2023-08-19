حلمي عبد الباقي: نقابة الموسيقيين فرضت قواعد صارمة على مؤدي المهرجانات

قال الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة الموسيقيين، إن النقابة فرضت ضوابط وقواعد صارمة للغاية على مؤدي المهرجانات في مقابل السماح بتقنين الأوضاع والغناء، مشيرا إلى حصول النقابة على تعهدات من جانبهم بالالتزام بالشروط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» عبر القناة «الأولى»، مساء الجمعة، أن مؤدي المهرجانات توقفوا عن استخدام ما سماها «الألفاظ البذيئة» بالأغاني وذلك منذ صدور قرارات النقابة بتقنين الأوضاع، لافتا إلى اشتراط النقابة الحصول على موافقة الرقابة قبل نشر الأغاني.

وأشار إلى التزام معظم مؤدي المهرجانات بالحصول على تصاريح الغناء والاستئذان قبل السفر لإقامة الحفلات خارج مصر، لافتا إلى إصدار النقابة قرارا بوقف التعامل مع مؤدي المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ «كزبرة» وإحالته إلى التحقيق عقب الإساءة إلى العالم الجليل الراحل أحمد زويل في فيديو كليب بإحدى أغنياته مؤخرا.

ولفت إلى تحذير الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، لمؤدي المهرجانات بتحمل تبعات تجاوزات تخطي قواعد النقابة، مشيرا إلى تفاجئ الفنان مصطفى كامل بالواقعة عقب تواصل شقيقة العالم الراحل مع نقيب الموسيقيين بصدد الحادثة.

وأصدرت نقابة الموسيقيين في وقت سابق، قرارا يقضي بقصر مزاولة المهنة على الموسيقيين المقيدين بجداول النقابة من الأعضاء حاملي عضوية النقابة وذلك إلى حين تصحيح أوضاعهم واجتياز اختبارات النقابة.