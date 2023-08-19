خواريز يقطع انتصارات تشيفاس في الدوري المكسيكي

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قطع خواريز سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية لفريق تشيفاس في الموسم الجديد من الدوري المكسيكي وتعادل معه 1 / 1 مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) في المرحلة الرابعة من المسابقة.

وفي مباريات أخرى، تغلب أتلتيكو سان لويس على بويبلا 2 / 1 وليون على مازاتلان 2 / 1 وتعادل بوماس أونام مع تولوكا 1 / 1 .

وتقدم تشيفاس بهدف سجله ألكسيس فيجا في الدقيقة 21 ثم تعادل خواريز بهدف للاعب أفيليس هورتادو سجله في الدقيقة 84 من ضربة جزاء.

ورفع تشيفاس رصيده بذلك إلى عشر نقاط في الصدارة مقابل ثماني نقاط لخواريز في المركز الثاني.

وتغلب أتلتيكو سان لويس على بويبلا 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع ويتجمد رصيد بويبلا عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وسجل هدفي أتلتيكو سان لويس، ماتيو كليموفيتش وفيتينو في الدقيقتين 17 و71 بينما سجل جييرمو مارتينز الهدف الوحيد لفريق بويبلا في الدقيقة 90 .

وتغلب ليون على مازاتلان 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس ويتجمد رصيد مازاتلان عند نقطتين في المركز الخامس عشر.

وتقدم مازاتلان بهدف سجله آكي أرنود لوبا في الدقيقة الثامنة ثم حسم ليون المباراة لصالحه بهدفين سجلهما أنخيل مينا وفيدريكو فينياس في الدقيقتين 48 و61 .

وشهدت الدقيقة 88 من المباراة طرد بريان كولولا من صفوف مازاتلان.

وتعادل بوماس أونام مع تولوكا 1 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس مقابل خمس نقاط لتولوكا في المركز الثامن.

وتقدم تولوكا بهدف سجله خوان بابلو دومينجيز في الدقيقة 15 ثم تعادل بوماس أونام عن طريق سيزار هويرتا في الدقيقة 24 .