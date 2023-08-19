نقيب المحامين: سنقوم بزيادة المعاش للحد الذي يتناسب مع زيادة الأسعار

كشف عبدالحليم علام نقيب المحامين، عن أنه في نهاية شهر سبتمبر المقبل، ستكون هناك جمعية عمومية حقيقية تحت إشراف قضائي كامل، وسنقوم بزيادة المعاش للحد الذي يتناسب مع زيادة الأسعار كخطوة أولى نقدمها للجمعية العمومية.



جاء ذلك خلال كلمته، بحفل تكريم المتفوقين من أبناء المحامين، والحاصلين على الدكتوراة والماجستير من المحامين، الذي نظمته نقابة المحامين الفرعية بالسويس، مساء اليوم الجمعة.



وأشار علام، إلى البدء في إعداد بروتوكولات مع وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، فيما يتعلق بالقيم المقطوعة، والضريبة العامة على الدخل، ومع وزارة الإسكان بشأن عودة المدن الجديدة، وذلك بعد أن نجح في رجوع جزء من أراضي أندية المحامين التي تم سحبها في السابق.



وأضاف أنه يعمل على إرجاع المدن السكنية التي عددها 8 وتم سحبها في السابق، وضيعت على نقابة المحامين حوالي 3 مليارات جنيه.



وأكد علام، أن الحاصلون على الماجستير والدكتوراة من المحامين والمحاميات، يضيفون إلى النقابة وقيمتها وعظمتها، معبرًا عن فخره بالتواجد بين كوكبة من القيادات السياسية والحزبية التي تشارك في الاحتفالية بنقابة السويس الفرعية، ذاكرا أن هذا التفوق يعتبر نواة لجيل جديد من أبناء المحامين، في قيادة المستقبل.



وأوضح نقيب المحامين، أنه استمع لرؤية أشرف فاروق النقيب الفرعي، بشأن أرض نادي محامين السويس، ووعد بأنه سيتم حل هذه المشكلة، وستكون أرض النادي إضافة إلى محامين السويس، لافتًا إلى أن نقابة المحامين ستشيد نادي لن يكون فخر لمحامين السويس فقط، بل سيكون فخر لكل مصر، وذلك على غرار نادي جليم.



وبالنسبة لمبنى نقابة السويس، أكد نقيب المحامين، أنه في أولى الاهتمامات وسيبدأ به، بعد أن كلف الإدارة الهندسية بمعاينة المبنى والبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى نقابة المحامين بالسويس.



وبالنسبة لمشاكل الزملاء فيما يتعلق بالعلاج، أوضح نقيب المحامين، أنها محل دراسة وتقدير وسيكون هناك تغيير للائحة الموجودة التي لها أكثر من 20 عاما لم تتغير.



وتابع: «نحن حاولنا على قدر الإمكان زيادة الخدمات العلاجية خلال الفترة الماضية، قمنا بزيادة المساهمة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، وزيادة المساهمة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف، وزيادة المساهمة في القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف، ورفع المساهمة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف».



وذكر أن محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد من المحافظات التي شملها التأمين الصحي الشامل، وسوف نضيف نقابة المحامين في منظومة التأمين الصحي الشامل.



وقال علام: «كل الخدمات التي يفكر فيها المحامون، نعمل على توفيرها، ولكن الإصلاح في ظل التجريف الذي حدث لنقابة المحامين على مدار 20 عاما، يحتاج إلى المزيد من الوقت، وجهد المخلصين في نقابة المحامين»، لافتا إلى مساندة أعضاء مجلس النواب لنقابة المحامين في أزمة الفاتورة الإلكترونية.



وأكد نقيب المحامين، أنه لن يحتاج إلى 20 سنة أخرى لتحقيق الإصلاح داخل نقابة المحامين، قائلا إنه خلال فترة وجيزة ظهرت حالة من الرضا عند المحامين، من الخدمات التي قدمها للجمعية العمومية، وذلك بعد تطبيق الميكنة والرقمنة داخل نقابة المحامين، وفي سجلات النقابة، وفي كل صغيرة وكبيرة داخل أروقة نقابة المحامين.



ووصف القادم في مستقبل نقابة المحامين، بأنه سيكون أفضل بكثير من الماضي، وسيقدم للجمعية العمومية ما تستحق من خدمات وتقدير.