لاعب المقاولون السابق يكشف أسباب رحيلة عن العربي الكويتي بعد 12 يوما

أعلن النادي العربي الكويتي فسخ التعاقد بالتراضي مع عبد الرحمن خالد جبنة، لاعب المقاولون العرب السابق، بعد 12 يومًا فقط من التعاقد معه.

العربي الكويتي أعلن يوم 7 من أغسطس الجاري التعاقد مع عبد الرحمن خالد قادمًا من المقاولون العرب، وشارك مع الفريق في مباراة وحيدة أمام التضامن يوم 16 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الكويتي، حيث لعب بديلًا في الشوط الثاني.

وكتب النادي الكويتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «النادي العربي يقرر الاستغناء عن المحترف المصري عبدالرحمن خالد بالتراضي بين الطرفين».

من جهته كتب اللاعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «تمت تسوية أموري مع النادي العربي لظروف ما.. سأتحدث عن الأمر في المساء من خلال فيديو».

وأضاف: «الموضوع ليس فنيا فقد لعبت 15 دقيقة بعد 5 أيام فقط من الانضمام للفريق، علما بأني قادم من راحة مدتها 25 يوما».

وأتم: «هناك شخص مؤذِ ومن الممكن أن يكون بعض الناس يعرفونه، وبصرف النظر عن الأسماء شكرًا لجماهير العربي».

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية كويتية أن العربي فسخ عقد عبد الرحمن خالد ليعيد تسجيل المغربي حمزة خابا، بعد أن وصل عدد المحترفين في صفوفه إلى 6، وهو أكثر من العدد المسموح به من قبل الاتحاد الكويتي الذي يسمح بتسجيل 5 فقط.

واستقر النادي الكويتي على الاحتفاظ بالخماسي المحترف الجزائري سفيان بوشار، ومواطنه أحمد خالدي، والمغربي حمزة خابا، والنيجيري ايوالا، والبرازيلي جاكو.