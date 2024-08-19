 الشرطة الإسرائيلية: تفجير تل أبيب «عملية عدائية» والمنفذ من نابلس - بوابة الشروق
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الشرطة الإسرائيلية: تفجير تل أبيب «عملية عدائية» والمنفذ من نابلس

وكالات
نشر في: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 10:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 10:49 ص

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن التفجير الذي حدث مساء أمس الأحد، في تل أبيب "عملية عدائية"، وأن المنفذ وصل كما يبدو من منطقة نابلس في الضفة الغربية، وفق قولها.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إن "ما حدث أمس في تل أبيب صعب وخطير، والتحقيقات مستمرة من الشاباك والشرطة"، واصفة هجوم تل أبيب بأنه "إرهابي بنسبة 99% وحدثت معجزة كبيرة بأنه لم ينته بعشرات القتلى"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأمس الأحد، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الانفجار الذي وقع في تل أبيب، ناجم عن انفجار عبوة ناسفة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن الحادثة وقعت حوالي الساعة الثامنة مساءً، عندما انفجرت عبوة ناسفة في شارع لاهي، وأدى الانفجار إلى مقتل شخص لم تعرف هويته بعد، وإصابة شخص آخر بجروح متوسطة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن التقييم الأمني يقول إن "الشخص الذي قتل في الانفجار كان يحمل العبوة الناسفة معه والشاحنة التي كانت في مكان الحادث منعت وقوع كارثة أكبر".

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