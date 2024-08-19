ضمن برنامج مشاركة وزارة الثقافة في مهرجان العلمين في نسخته الثانية برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عددا من العروض الفنية لفرقتي العريش للفنون الشعبية والتنورة التراثية، وسط تفاعل وإقبال كبير لجمهور المهرجان.

وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قدمت فقرات فنية رائعة لفرق قصور الثقافة بالممشى السياحي بالمنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة.

وقدمت فرقة التنورة التراثية للفنون الشعبية بقيادة محمد صلاح مجموعة من الفقرات الاستعراضية، وشاركت فرقة العريش للفنون الشعبية بقيادة سامح الكاشف بمجموعة من الرقصات الفلكلورية من التراث السيناوي.

العروض تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، والإدارة العامة للموسيقى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

ويشهد مهرجان العلمين هذا العام فعاليات جديدة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور، وتلقى الفعاليات إقبالا وتفاعلا جماهيريا غفيرا.