﻿التعادل يحسم مباراة توتنهام وليستر سيتي المثيرة في البريميرليج

خيم التعادل الإيجابي على مباراة توتنهام وليستر سيتي، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الإثنين، على ملعب كينج باور، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

افتتح بيدرو بورو التسجيل لصالح توتنهام في الدقيقة 29 من رأسية متقنة سكنت شباك ليستر سيتي.

وأدرك جيمي فاردي التعادل لصالح ليستر سيتي في الدقيقة 57 من رأسية رائعة سكنت شباك توتنهام.

وتوقفت المباراة قرابة 5 دقائق كاملة بعد سقوط بيتانكور، لاعب توتنهام، في الدقيقة 71، ليغادر اللاعب المباراة محمولا.

وضاعف توتنهام من ضغطه في الدقائق الأخيرة من المباراة على أمل خطف هدف قاتل واقتناص نقاط المباراة الثلاث، لكن ليستر سيتي كان قريبا من قلب الطاولة عندما تصدى حارس مرمى توتنهام فيكاريو لفرصة هدف محقق في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لتنتهي المباراة بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق.

بهذه النتيجة حصل كلا من توتنهام وليستر سيتي على نقطة واحدة لكلا منهما في مستهل مشوار الفريقين في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز.