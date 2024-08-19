مصرف ليبيا المركزي يعلق أعماله بعد خطف أحد مسؤوليه

أعلن مصرف ليبيا المركزي إيقاف جميع أعماله وعدم استئنافها حتى يتم إطلاق سراح أحد مسؤوليه الكبار الذي كان قد تعرض للخطف في وقت سابق من اليوم.



وجاء في بيان المصرف الذي يتخذ من مدينة طرابلس مقرا له إن "جهة مجهولة تقف وراء خطف مصعب مسلم مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك اليوم".

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وأضاف: "يؤكد مصرف ليبيا المركزي رفضه لهذه الأساليب الغوغائية التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون".

وأوضح البيان أن "مسؤولين آخرين (في المصرف) تعرضوا للتهديد بالخطف، وبالتالي قرر إيقاف كافة أعماله وإداراته ومنظوماته".

وأكد المصرف في بيانه أنه "لن يتم استئناف الأعمال إلى أن يتم الإفراج عن السيد مصعب مسلم وعودته للعمل وإيقاف مثل هذه الممارسات، وتدخل الأجهزة ذات العلاقة".

وكان السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا قد قال الأسبوع الماضي" إن محاولة استبدال قيادة المصرف بالقوة قد تؤدي إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية".

ويعد مصرف ليبيا المركزي الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي للبلد المنقسم منذ سنوات بين حكومتين متنافستين في طرابلس وبنغازي.