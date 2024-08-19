 إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين في الشرقية - بوابة الشروق
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إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 10:33 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 10:33 م

أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وسوزوكي أعلى الطريق الإقليمي بلبيس - بنها، أعلى نزلة غيتة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الغندور بمركز بلبيس بوصول 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وسوزوكي أعلى الطريق الإقليمي بلبيس - بنها، أعلى نزلة غيتة بمركز بلبيس، وتم إسعاف المصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.


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