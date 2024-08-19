نتنياهو يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

استقبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لبحث تطورات الحرب على غزة، وذلك وفقًا لما أفادته القناة 12 العبرية.

وفي وقت سابق، التقى بلينكن، بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، في تل أبيب، وسط مساع عاجلة متواصلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة الإفراج الرهائن.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي إلى جانب هرتسوج: «ربما تكون هذه أفضل فرصة، وربما الأخيرة، لإعادة الرهائن إلى بلادهم، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووضع الجميع على مسار أفضل للسلام والأمن الدائمين».

وأضاف كبير الدبلوماسيين الأمريكيين أنه موجود في إسرائيل «كجزء من جهد دبلوماسي مكثف بناء على تعليمات الرئيس، جو بايدن، لمحاولة الوصول بهذا الاتفاق إلى نهايته».

وأكمل: «لقد حان الوقت لكي يقول الجميع: نعم، وألا يبحثوا عن أي أعذار لقول لا.. لقد حان الوقت لإنجاز الصفقة. لقد حان الوقت أيضا للتأكد من عدم قيام أي جهة بأي خطوات يمكن أن تعرقل هذه العملية».