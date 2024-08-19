إيهاب الكومي يكشف عن عقوبات الأهلي بعد انسحابه من كأس مصر

كشف إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، عن العقوبات التي ستطبق على النادي الأهلي عقب انسحابه من بطولة كأس مصر لموسم 2023-2024.

قال إيهاب الكومي إن اتحاد كرة القدم، أخطر نادي فاركو بالتأهل لربع نهائي كأس مصر لموسم 2023-2024 مباشرة دون لعب لقاء دور الـ16 ضد الأهلي.

أضاف إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الأهلي اعتذر عن عدم استكمال بطولة كأس مصر بسبب ضغط المواعيد.

أكد إيهاب الكومي:" لائحة اتحاد الكرة ستطبق على الأهلي بعد انسحابه من المسابقة، وتتمثل في اعتبار فاركو فائزا بنتيجة 2-0، مع توقيع غرامة ثابتة قدرها مليون جنيه، بجانب غرامة أخرى تحددها الشركة الراعية، مع حرمانه من المشاركة بالبطولة في الموسم المقبل".