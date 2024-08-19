وفد جمعية رجال أعمال الإسكندرية يلتقي وزير العمل لبحث عدد من قضايا العمل والتنمية

التقى محمد جبران، وزير العمل، وفد مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور كل من نرمين مميش، عضو مجلس الإدارة، مجدي مرزوق، عضو الجمعية، ورئيس لجنة إدارة نشاط مركز التدريب والتشغيل المهني، لبحث عددًا من قضايا العمل والتنمية، و إطلاعه على أبرز خِدمات وأنشطة الجمعية.

أوضح الوزير محمد جبران، توّجهات وزارة العمل في الفترة الحالية، مُشيرًا إلى حِرص الدولة على تشجيع الاستثمارات، وتهيئة بيئة عمل لائقة لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعاملين.

ولفَّتَ جبران، إلى اتخاذ الوزارة خطواتٍ جادة نحو إصدار قانون العمل، ومناقشته مع شركاء العمل والتنمية، بما يصٌب في صالح طرفي العملية الإنتاجية، ويُحقق التوازن في علاقات العمل.

في نفس السياق، أشار جبران، إلى تكثيف جهود وزارة العمل المصرية في مجال التدريب المهني، من خلال تنفيذ "استراتيجية التدريب من أجل التشغيل"، وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية، ما يوفر عامل مؤهل لسوق العمل.

من جانبه، أشاد، محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، بتبني وزارة العمل عددًا من الملفات الداعمة لمُناخ الأعمال منها، تطوير منظومة التدريب المهني، إضافةً إلى ملف شهادات قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرف بشكل رسمي.

وبيّن هنو، دور جمعية رجال أعمال إسكندرية المؤثِر في خِدمة المجتمع بكافة المحافظات، موضحًا توفيرها برامج لتأهيل العمالة الفنية والمهنية وتوظيفها، والعمل على رفع مستوى العمل المهني والتعليم المزدوج.

هذا إلى جانب توّجه الجمعية لدعم المُنشآت الصغيرة ومُتناهية الصِغر، بما يسّهَم في تحسين دخل أصحاب المشروعات والعاملين معهم، ويوفر فرص عمل جديدة في سوق العمل بما يحِد من البطالة، لافتًا إلى دور الجمعية في تحويل تلك المُنشآت من القطاع غير رسمي إلى الرسمي.



