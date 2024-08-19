شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف طائرات الاحتلال منزلا في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بوصول 4 شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى العودة في جباليا، بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلا في جنوب النصيرات وسط القطاع.

كما أصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال بجروح متفاوتة، بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي شقة سكنية في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,099 مواطنا وإصابة 92,609 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.