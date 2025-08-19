تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم استقبال 10 سفن وغادرته 9 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي عدد السفن التي تم التداول عليها ومتواجدة بالميناء 22 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم الثلاثاء - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 42 ألفا و845 طنا شملت 330 طن مولاس، و8800 طن جبس معبأ و33 ألفا و715 طن بضائع متنوعة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 47 ألفا و453 طنا شملت 13 ألفا و836 طن خردة، و13 ألفا و495 طن ذرة، و5943 طن حديد، و4650 طن سكر، و746 طن خشب زان، و6100 طن فول صويا و2683 طن قمح.

وتابع أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 475 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة بلغ 453 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5085 حاوية مكافئة.

وذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 54 ألفا و492 طنًا وبمخازن القطاع الخاص 36 ألفا و108 أطنان، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1175 طن قمح متجه لصوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4512 حركة.