محمد صلاح يصل إلى حفل توزيع جوائز الأفضل في الدوري الإنجليزي

وصل محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، إلى حفل توزيع جوائز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

ويقام الحفل في مدينة مانشستر، من أجل تتويج أفضل اللاعبين في إنجلترا عن موسم 2024-2025، وستبدا مراسم الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي مع كلا من ألكسندر إيزاك (نيوكاسل)، كول بالمر (تشيلسي)، ديكلان رايس (آرسنال)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، وبرونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).

وسبق لمحمد صلاح أن فاز بالجائزة مرتين في موسمي 2017-2018 و2021-2022، وبعد تتويجه بالجائزة أصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يحققها 3 مرات، متجاوزًا أسماء أسطورية مثل كريستيانو رونالدو، تيري هنري، آلان شيرر، جاريث بيل، كيفن دي بروين، ومارك هيوز، الذين اكتفوا بالتتويج مرتين.