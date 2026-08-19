فرنسا: العنف في الضفة الغربية يبرر العقوبات على بن غفير

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ندد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، بأعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ​إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وقال ‌إن ذلك يبرر العقوبات التي فرضتها فرنسا مؤخرا على وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وكتب بارو ​على منصة إكس: "ما يحدث اليوم في الضفة الغربية ​أمر مشين تماما وينبغي أن يثير اشمئزازنا جميعا".

وأضاف بارو: "لهذا السبب فرضنا عقوبات على الوزير الإسرائيلي ​بن غفير، الذي أدلى في الآونة الأخيرة بتصريحات ​غير مقبولة وغير إنسانية"، وفقاً لوكالة رويترز.

وفي مايو، أعلنت فرنسا حظر دخول بن غفير إلى أراضيها.

وأكد بارو مجددا إمكانية فرض عقوبات ​جديدة على المستوطنين الإسرائيليين الذين يُعتبرون متورطين في ​أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي يونيو، ‌أعلنت ⁠بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج فرض عقوبات منسقة ضد الشبكات الإسرائيلية المتورطة في تمويل العنف في الضفة الغربية وتسهيله وتنفيذه.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية إجراءات يونيو، ​وقالت إن الحكومات ​التي فرضتها ⁠فشلت في كبح جماح معاداة السامية، بل إنها تغذيها بمثل هذه العقوبات.