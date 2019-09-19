محمد بن سلمان: السعودية ترغب في تحقيق دولي يكشف مصدر الهجمات على أرامكو

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رغبة المملكة في إجراء تحقيق دولي يكشف مصدر الهجمات، التي استهدفت منشآت تابعة لشركة "أرامكو" شرقي المملكة يوم السبت الماضي.

جاءت تصريحات ولي العهد السعودي خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه أمس الأربعاء، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي عرض استعداد بلاده للمشاركة في التحقيق لمعرفة مصدر الهجمات، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وذكرت وكالة "واس" أن "الرئيس الروسي عبر خلال الاتصال عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي طالت البنية التحتية الاقتصادية خصوصا وهي تؤثر على الإمدادات النفطية للأسواق العالمية"، معلنا "استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات".

من جهته، أكد ولي العهد السعودي "رغبة المملكة في إجراء تحقيق بمشاركة دولية ليطمئن المجتمع الدولي إلى سلامة إجراءاته".

كما تم خلال الاتصال بحث السبل الكفيلة لاستقرار أسواق الطاقة بما يدعم الاقتصاد العالمي.

كان المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد تركي المالكي قد أعلن في وقت سابق من أمس الأربعاء : لدينا أدلة على أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن ونفذ بصواريخ إيرانية، رغم أن الحوثيين قد أعلنوا المسؤولية عن الهجوم.