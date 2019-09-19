نائب وزير الدفاع السعودي: سنواصل الوقوف مع أمريكا ضد قوى الشر والعدوان

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اليوم الأربعاء، أن المملكة ستواصل الوقوف مع الولايات المتحدة الأمريكية" ضد قوى الشر والعدوان".

وقال الأمير خالد بن سلمان إن الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس دونالد ترامب واجهت "عدوان النظام الإيراني" والمنظمات الإرهابية بطريقة لم يسبق لها مثيل، مشددًا على أن المملكة ستواصل الوقوف معه ضد قوى الشر والعدوان الذي لا معنى له.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان في تغريدات له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "نقدر موقف الولايات المتحدة الطويل الأمد من الدفاع عن حلفائها ومصالحها الأساسية في المنطقة ضد أعمال العدوان غير المبررة".

وتأتي تصريحات نائب وزير الدفاع السعودي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتشديد العقوبات على إيران في أعقاب الهجوم الذي استهدف يوم السبت الماضي منشآتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية في المنطقة الشرقية بالمملكة.

كان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو قد اعلن ان إيران تقف وراء الهجوم على أرامكو، رغم إعلان الحوثيين المسؤولية عنه.