 تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقته ميليشيا الحوثي من الحديدة - بوابة الشروق
الخميس 19 سبتمبر 2019 9:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟

النتـائـج تصويت

تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقته ميليشيا الحوثي من الحديدة

العقيد الركن تركي المالكي
العقيد الركن تركي المالكي
محمد عبد الجليل
نشر فى : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 6:54 م | آخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 6:54 م


صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي بأن "منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم الخميس محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة".

وذكر "المالكي" أنه تم تدمير الزورق المفخخ، معقبًا أنه يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وتهديدًا لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك