تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقته ميليشيا الحوثي من الحديدة



صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي بأن "منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم الخميس محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة".

وذكر "المالكي" أنه تم تدمير الزورق المفخخ، معقبًا أنه يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وتهديدًا لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.