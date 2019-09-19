مجلس أوروبا يحث مالطا على إسقاط دعاوى ضد عائلة الصحفية المغتالة كاروانا جاليزيا

حثت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات على إسقاط أي دعاوى تشهير معلقة ضد عائلة الصحفية المغتالة دافني كاروانا جاليزيا.

وبينما تم غلق القضايا الجنائية ضد الصحفية المغتالة، أشارت المفوضة دنيا مياتوفيتش في رسالة نُشرت اليوم الخميس إلى أن نحو 30 دعوى تشهير مدنية لا تزال مستمرة ضد عائلة كاروانا جاليزيا بعد وفاة الصحفية نفسها.

وقال المجلس إن هذا لا يضع ضغوطا مالية لا مبرر لها على الأسرة فحسب، بل يثير مخاوف بشأن حماية حرية الإعلام وسيادة القانون في مالطا.

وكتبت مياتوفيتش: "أعتقد أن الأحكام الحالية التي تسمح بإحالة قضايا التشهير إلى الورثة تعرض الصحفيين وعائلاتهم للخطر، ولها تأثير مخيف على الصحافة الاستقصائية على وجه الخصوص".

وفي رد نشرته صحيفة تايمز أوف مالطا، قال موسكات إن الحكومة المالطية لا يمكنها "التدخل في أو إلغاء أو وقف" دعوى مدنية لأن ذلك من شأنه أن يثير مشكلات حول الحق في محاكمة عادلة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتم اغتيال كاروانا جاليزيا، التي كانت معارضة علنية لموسكات وحكومته، بتفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار زرعت أسفل مقعد سيارتها، على بعد أمتار قليلة من منزلها في أكتوبر 2017 .

ومنذ ذلك الحين، تم اتهام ثلاثة رجال بزرع القنبلة ولكن لا يزال العقل المدبر لعملية الاغتيال طليقا .

ومنذ مقتل الصحفية، أثار مجلس أوروبا قضايا لها علاقة بسيادة القانون في مالطا والتحقيق في اغتيالها.