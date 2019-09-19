«التنظيم والإدارة» يعتمد الخطة التدريبية للجهاز متضمنة 5 محاور رئيسية

و"الشيخ": المحور الخامس "بداية جديدة" يتعلق بتأهيل الموظفين المقبلين على المعاش





اعتمد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الخطة التدريبية للجهاز للعام التدريبي 2019 - 2020، والتي يتم تنفيذها بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي التابع للجهاز، والتي تتضمن 5 محاور رئيسية.

وأضاف الشيخ، في بيان له، اليوم الخميس، أن المحور الأول يطلق عليه "بداية"، ويشتمل على حزمة من البرامج التدريبية الموجهة للموظفين الجدد، وهي مجموعة برامج أساسيات الوظيفة العامة، وتستهدف تعميق المفاهيم الإدارية لدى العاملين الجدد وصقل مهارتهم وخبراتهم بما يؤهلهم للقيام بأدوارهم.

وتابع: "يتم أيضًا خلال برامج محور بداية، تزويدهم ببعض المعارف والمعلومات الإدارية الأساسية في مجال الوظيفة العامة والمرتبطة بالجهاز الإداري للدولة".

وأوضح أن المحور الثاني والمتعلق بمجموعة برامج المسار الوظيفي التي تخاطب الموظفين شاغلي المستويين الأول (أ) و(ب)، والثاني (أ) و(ب)، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والخبرات اللازمة لرفع كفاءتهم في العمل، وتتضمن عدة برامج منها برنامج معايير توصيف وتقييم الوظائف، وبرنامج منظومة التأمينات الاجتماعية للتعرف على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأردف: "بالإضافة إلى برنامج مهارات الحوكمة والتدقيق الداخلي في أعمال الإدارة العامة وبرنامج فن التعامل مع الجمهور ورضاء المواطنين وبرنامج مهارات التخطيط الاستراتيجي وبرنامج الولاء والانتماء التنظيمي في ظل أخلاقيات الوظيفة العامة".

وأشار إلى أن المحور الثالث هو "برامج القيادة الوسطى"، التي تتضمن حزمة من البرامج الموجهة إلى شاغلي الوظائف من المستوى التالي للوظائف القيادية، وهو شاغلي الوظائف الإشرافية وتركز بالأساس على تنمية المهارات الإدارية والسلوكيات للقيادات الإدارية على مستوى الإدارة الوسطى والإشرافية بالقطاع الحكومي بما يكفل قيامهم بدورهم القيادي بطريقة أكثر فاعلية.

ولفت إلى أن المحور الرابع والمتعلق بمجموعة برامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية والتي توجه إلى المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وتهدف إلى تنمية وعي قيادات الجهاز الإداري للدولة بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمحلية والعالمية، وتأثيرها على بيئة العمل للتكيف معها، ووضع الاستيراتجيات اللازمة لمواجهتها، والتي تتضمن برامج الإعداد لشاغلي وظائف الدرجات العالية والممتازة ومدير عام.

وأضاف رئيس الجهاز، أن المحور الخامس ويطلق عليه "بداية جديدة"، والمتعلق بتأهيل الموظفين المقبلين على المعاش لتنمية مهارتهم وثقافتهم تجاه العمل الحر واستثمار إمكاناتهم الشخصية والخبرات والتجارب ومساعدتهم في التخطيط الصحيح لمرحلة التقاعد، وعرض لعدد من قصص النجاح في هذا الإطار.

ودعا رئيس الجهاز جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة إلى ضرورة المشاركة الفعالة في البرامج التدريبية التي يقدمها في العام التدريبي 2019- 2020، خاصة وأن هذه الخطة تم إعدداها لتلبي احتياجات جميع المستويات الوظيفية، بهدف المساهمة في إثراء مهارات وقدرات الكفاءات التي يزخر بها الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أن آلية المشاركة في البرامج التدريبية يأتي من خلال ترشيح الموظف من خلال جهة عمله، والتي تقوم بدورها باختيار المرشحين لهذه البرامج للتدريب في الجهاز، وفقًا لحاجة العمل في الجهة، ووفقًا لحاجة الموظف إلى هذه البرامج التدريبية.