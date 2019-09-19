إيطاليا تأمل في توصل مؤتمر برلين في أكتوبر إلى حلول تؤدي لاستقرار ليبيا

أعرب الرئيس الإيطالي، سيرجو ماتّاريلا عن الأمل بأن يشكل المؤتمر الوزاري للدول المعنية بالأزمة الليبية، الذي سينعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، “خطوة مفيدة نحو مؤتمر برلين في شهر أكتوبر القادم”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ماتاريلا في تصريح للصحفيين بعد إجتماع في روما جمعه بنظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وقال ماتاريلا: "نحن سعداء للغاية بأن ألمانيا قد اتخذت مبادرة لعقد مؤتمر دولي في برلين في أكتوبر فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا وآفاقها".

وأضاف: "نأمل أن تكون مبادرة فرنسا وإيطاليا، الجانبية للجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسابيع المقبلة، خطوة مفيدة نحو مؤتمر برلين، لإيجاد حلول تسمح أخيرًا لهذا البلد أن يجد الاستقرار والوقف الفوري لإطلاق النار، واستبعاد أي حل عسكري والتمكن من التوصل إلى تفاهمات (بين الليبيين) من خلال عمل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة".

وتابع ماتاريلا: "هذا يعني جهوداً متوافق عليها في أوروبا كي لا تؤدي الفوضى، التي إضطر المواطنون الليبيون لتحملها، إلى معاناة لهم وإلى فضاءات أكبر للمتاجرين بالبشر ومستوطنات لبؤر الإرهاب، مع مخاطر زعزعة الاستقرار لمنطقة شمال أفريقيا بأكملها".

ولم يسفر مؤتمران استضافتهما فرنسا وايطاليا بشأن الوضع الليبي في شهري مايو ونوفمبر عام 2018 عن أي نتائج ملموسة بشان الأزمة في البلاد.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تشن منذ الرابع شهر أبريل الماضي هجوما لتطهير طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ممن أسمتهم بـ"الميليشيات الإرهابية". من جانبها، تتصدى قوات الوفاق للهجوم.