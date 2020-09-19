تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لفحص علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للإعتلال الكلوى بالمنوفية

تفقد محمد موسى نائب محافظ المنوفية، اليوم السبت، يرافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد أعمال مبادرة رئيس الجمهورية لفحص علاج الأمراض المزمنة والإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، بالمركز الصحي بمدينة شبين الكوم والتي تستمر حتى 31 ديسمبر 2020، بحضور الدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية والدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة وعدد من قيادات مديرية الصحة.

وأكد نائب المحافظ، خلال الجولة، على حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على توافر كافة الإمكانيات وتقديم أوجه الدعم اللازم لإنجاح المبادرة الرئاسية والتي تعد فرصة ذهبية لعدد كبير من المواطنين؛ للاطمئنان على صحتهم وتوعيتهم بأساليب الوقاية ضد الأمراض التي تستهدفها المبادرة من خلال الكشف المبكر عنها.

وأشار إلى أن المحافظ وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتذليل كافة العقبات التى تعوق تنفيذ المبادرة.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود والعمل برح الفريق الواحد لإنجاح الحملة من خلال توفير التسهيلات التى تضمن تحقيق أهدافها مع التأكيد على زيادة توعية المواطنين بأهداف المبادرة لتحقيق المستهدف منها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

واستمع نائب المحافظ، إلى شرح مفصل عن محاور المبادرة من رئيس قطاع الرعاية الصحية والتي أشارت بأن المحور الرئيسي للمبادرة الكشف المبكر للإعتلال الكلوي لدى مرضي الأمراض المزمنة وصرف العلاج المناسب مجاناً وبشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض الغير سارية مثل: "الضغط والسكر والسمنة وأمراض القلب وهشاشة العظام".

وأضح أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق ٤٠ عاما، وكذلك الفئة العمرية من ١٨ إلى ٤٠ عاما المسجلين لدى قاعدة بيانات "١٠٠ مليون صحة" المصابين بارتفاع ضغط الدم والسكري وزيادة الوزن والسمنة وذلك ضمن تفعيل المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" والتي تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وتوفير خدمة فرص اكتشاف الأمراض المزمنة مبكرا مما يسهل العلاج والشفاء.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور فيصل جودة، أن إجمالي عدد المستهدف من الحملة الرئاسية مايقرب من 940 ألف مواطن بمشاركة نحو 619 فرق ثابتة ومتحركة على مستوى الوحدات الصحية بنطاق المحافظة، ويتم العمل بالحملة على مدار اليوم بنظام الفترتين من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً ومن 3 مساءً حتى 9 مساءً مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية، حفاظًا على المواطنين.

وأشار إلى أنه تم أمس الجمعة تدشين المبادرة الرئاسية بمختلف الوحدات والمراكز الصحية بمراكز ومدن وقرى المحافظة.