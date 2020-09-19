محافظ بورسعيد: إنشاء مول حضاري بجوار مجمع مواقف السيارات الجديد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إنه سيجرى إنشاء مول حضاري بجوار مجمع مواقف بورسعيد البري الجديد بحي الضواحي.

وأوضح محافظ بورسعيد، خلال جولته بموقع مشروع إنشاء مجمع المواقف البري، والذي رافقة خلالها، اللواء محمد عامر ومسئولي حي الضواحي إلى أنه جرى رفع قيمة المنطقة من خلال تطوير شارع البترول والحديقة الدولية، وإنشاء مجمع مواقف لجميع وسائل النقل البري بين المحافظات.

كما يجري تصميم مشروع إنشاء مول حضاري على أعلى مستوى به مجمع سينما ومحلات ملابس وخضروات وفاكهة ومختلف احتياجات المواطنين بالمنطقة.

وشدد محافظ بورسعيد، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، وتوفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أنه جرى تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد من ناحية الجنوب، ويعتبر واجهة حضارية أمام الزائرين.

كما سيوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل الحركة ويمنع التكدس، فضلا عن الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإداري لمجمع المواقف الجديد.