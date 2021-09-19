النصر السعودي يعلن إقالة المدرب البرازيلي مينيزيس

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أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، إقالة المدرب البرازيلي مانو مينيزيس من تدريب الفريق، وذلك بعد الخسارة أمام نادي الاتحاد 1 / 3 في الدوري المحلي أمس السبت.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"قررت إدارة نادي النصر إنهاء التعاقد رسميًا مع مدرب الفريق الأول البرازيلي مانو مينيز، متمنين له التوفيق".

وكان مينيزيس، المدرب السابق لمنتخب البرازيل، استلم تدريب نادي النصر في شهر أبريل الماضي، وقاده لعبور دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021.

وتأهل النصر إلى دور الثمانية من البطولة القارية بعدما تغلب على تراكتور الإيراني 1 / صفر يوم الثلاثاء الماضي.

وأوقعت قرعة دور الثمانية بدوري أبطال آسيا نادي النصر في مواجهة الوحدة الإماراتي، وتقام المباراة بين الفريقين يوم 16 أكتوبر القادم في السعودية.

ولم تعلن إدارة نادي النصر عن المدرب الجديد للفريق، والذي يستعد لمقابلة الباطن يوم الخميس في الدوري.

ويحتل النصر المركز الثامن في الدوري السعودي برصيد ست نقاط.