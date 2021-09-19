عمان تعيد فتح المساجد لمتلقي جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا

قالت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات كورونا، اليوم الأحد، إنها أصدرت عددا من القرارات بشأن التدابير المطبقة في السلطنة لمواجهة الجائحة، من بينها السماح بإقامة صلاة الجمعة وإعادة فتح دور العبادة لمن تلقى جرعة واحدة على الأقل من اللقاح حتى نهاية سبتمبر الجاري.



وأضافت اللجنة، في بيان، أن القرارات تضمنت أيضاً السماح بالمشاركة في الأنشطة والفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمعارض والمؤتمرات لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى نهاية سبتمبر الجاري، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية.



واشترطت اللجنة ألا يزيد عدد الحضور على 50% من الطاقة الاستيعابية للقاعات والمواقع المخصصة لإقامة تلك الأنشطة والفعاليات، وفقاً للبيان.