تحرير 12 محضرا في حملة تموينية ببندر الأقصر

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شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، حملة تفتيشية بناحية بندر الأقصر لتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية لمعرفة مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ٢ إنتاج خبز ناقص الوزن القانوني، وذلك في مجال المخابز البلدية.

كما تم في مجال الأسواق تحرير ٢ محضر إدارة منشأة بدون ترخيص ( مخبز سياحي) وضبط عدد ١٠ جوال دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة بداخله زنة الجوال ٥٠ كيلو جرام.

كما تم تحرير عدد ٢ محضر عدم إعلان عن الأسعار (مخابز سياحي)، وتحرير عدد ٣ محاضر عدم وجود شهادة صحية لأنشطة مختلفة.